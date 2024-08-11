В Сербии в акциях против добычи лития участвовали до 27 тысяч человек

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В Белграде в протестах против добычи лития приняли участие от 24 до 27 тысяч человек. Об этом проинформировали в МВД Сербии.
Отмечается, что митинг был мирным, однако после него демонстранты стали нарушать общественный порядок. По словам министра внутренних страны Ивица Дачича, всем, кто совершил преступные деяния, будут предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений и правонарушений.
Напомним, вечером 10 августа в Белграде митингующие вышли на мост и перекрыли движение на международной магистрали Будапешт — Салоники.
Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и простые граждане проводят митинг против закона об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, вечером 10 августа в Белграде митингующие вышли на мост и перекрыли движение на международной магистрали Будапешт — Салоники.
Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и простые граждане проводят митинг против закона об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова