В Сербии в акциях против добычи лития участвовали до 27 тысяч человек

Московского школьника отправили в больницу с ожогами глаз после его попытки получить компонент ракетного топлива. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 16-летний подросток в домашних условиях смешал азотную и серную кислоты. Теперь у пострадавшего обожжены веки и роговицы. По словам юного химика, его папа — агроном в крестьянско-фермерском хозяйстве, он приобрел химию, чтобы разобраться с сорняками.