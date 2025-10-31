Армия Тринидада и Тобаго приведена в режим повышенной готовности
Силы обороны Тринидада и Тобаго, граничащего с Венесуэлой, переведены на усиленный режим службы из-за США. Об этом пишет Trinidad Express.
Весь личный состав вооружённых сил и береговой охраны получил приказ срочно прибыть на свои военные базы. По данным издания, усиление мер безопасности связано с информацией о возможном военном вмешательстве США в дела Венесуэлы. Военнослужащим предписано находиться в состоянии полной готовности к отражению любых потенциальных угроз.
Дополнительную напряжённость в регионе создаёт информация о том, что США ввели ограничения на полёты в воздушном пространстве возле острова Пуэрто-Рико, который также располагается в Карибском бассейне.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил Россию и Китай о поставках вооружения из-за усиления военного присутствия США.
Читайте также: