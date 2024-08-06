Известен кандидат в вице-президенты США

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Следующим вице-президентом США может стать губернатор штата Миннесота Тим Уолц. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники, чиновника выбрала в напарники кандидат в президенты США Камала Харрис.
«Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор — это губернатор Миннесоты Тим Уолц», — говорится в сообщении.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Двумя основными кандидатами в хозяева Белого дома являются Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов.
Трамп периодически оскорбляет свою оппонентку, указывая, что у Харрис якобы проблемы с интеллектом. Та же заявляла, что не боится дебатов с Трампом.
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