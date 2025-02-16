В США захотели разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР. Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передают украинские СМИ.
Согласно утверждению Келлога, Москва недавно сформировала союз с Тегераном, Пхеньяном и Пекином. По его словам, подобных объединений не было еще несколько лет назад.
Келлог подчеркнул, что необходимо не допустить расширения этих альянсов.
Ранее Келлог оценил возможность участия Европейского союза в переговорах по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Келлог подчеркнул, что необходимо не допустить расширения этих альянсов.
Ранее Келлог оценил возможность участия Европейского союза в переговорах по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова