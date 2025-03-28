Вице-президент Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово

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По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово. Об этом политик заявил в ходе визита на американскую военную базу в Гренландии.
«Очевидно, что у нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть коммерческое прекращение огня в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто», — цитирует Вэнса РИА Новости.
Политик отметил, что как только стороны подпишут данное соглашение, Штаты начнут работу над следующим этапом по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ход работы над остановкой боевых действий на Украине. По словам главы государства, прогресс есть, но между Москвой и Киевом есть недоброжелательность.
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