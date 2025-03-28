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Вице-президент Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово

Фото: iStock/kornyeyeva

Фото: iStock/kornyeyeva

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово. Об этом политик заявил в ходе визита на американскую военную базу в Гренландии.
«Очевидно, что у нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть коммерческое прекращение огня в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто», — цитирует Вэнса РИА Новости.

Политик отметил, что как только стороны подпишут данное соглашение, Штаты начнут работу над следующим этапом по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ход работы над остановкой боевых действий на Украине. По словам главы государства, прогресс есть, но между Москвой и Киевом есть недоброжелательность.

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Маск захотел сократить расходы правительства США на $1 трлн
28 марта 2025, 02:33

Фото: iStock/rarrarorro

Илон Маск объявил о желании урезать расходы правительства США на 1 триллион долларов, указав на неэффективное использование средств. По его мнению, бюджет можно сократить с 7 до 6 триллионов. Эту информацию передает РИА Новости.
Предприниматель уверен, что ведомства допускают серьёзные промахи в тратах.

«Один миллиард долларов был потрачен на проведение интернет-опроса, который можно было сделать за 10 тысяч. Полученные данные потом нигде не использовались», — привел пример американский предприниматель.
Маск подчеркнул, что такие случаи не единичны. Ведомства регулярно расходуют деньги на проекты, не приносящие пользы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом РФ.

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#илон маск
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Путин: спуск АПЛ «Пермь» — большой этап в развитии ВМФ
27 марта 2025, 22:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Спуск на воду АПЛ «Пермь», вооруженной гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», - большое этапное событие в развитии ВМФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов», — произнес президент.
Верховный главнокомандующий добавил, что «Пермь» является первым многоцелевым судном с «Цирконами». Глава государства также выразил благодарность работникам КБ «Малахит» и коллективам всех смежных предприятий «за добросовестную и качественную работу».

Путин находится в Мурманске на Международном арктическом форуме. В церемонии спуска АПЛ «Пермь» он поучаствовал в удаленном формате.

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Песков заявил, что в Кремле ознакомились с обращением Гуцул к Путину

Путин заявил об определяющей роли Мурманска для развития Арктики в целом
#мир
#россия
#владимир путин
#новости
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Песков заявил, что в Кремле ознакомились с обращением Гуцул к Путину
27 марта 2025, 20:50

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В Кремле изучили обращение главы Гагаузии Евгении Гуцул к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Да. Ознакомились», — прокомментировал он соответствующий вопрос.
Песков также подчеркнул, что молдавское руководство запугивает своих оппонентов, которых поддерживает значительная часть республиканского населения.

«По сути, незаконным гонениям подвергаются все политические силы, которые выступают за развитие отношений Молдовы с Россией», — добавил пресс-секретарь Кремля.
Гуцул попросила Путина надавить на молдавскую власть, чтобы ее скорее освободили. Гуцул подозревается в якобы мошенническом управлении фондами, а также в подделке деклараций и получении незаконных средств. Политик свою вину не признает, она была задержана в минувший вторник, 25 марта.

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Путин: планы США присоединить Гренландию существовали давно
27 марта 2025, 20:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Планы американской стороны по присоединению Гренландии существовали давно, заявил российский президент Владимир Путин в рамках международного арктического форума в Мурманске. Глава государства добавил, что США, очевидно, будут и дальше системно продвигать собственные интересы в арктическом регионе.
«Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни», — сказал Путин.
Международный арктический форум проходит в Мурманске 26-27 марта. Перед этим Путин заявлял об определяющей роли Мурманска в плане развития арктического региона. Подробности в нашем материале.

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#сша
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В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели четырех военных США в Литве
27 марта 2025, 20:05

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Генсек североальянса Марк Рютте принес извинения за преждевременное сообщение про гибель четырех солдат США в Литве, поиски военнослужащих продолжаются. Об этом проинформировала пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в четверг, 27 марта.
«Мы сожалеем о любой путанице, связанной с замечаниями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сделанными сегодня по этому поводу», — прокомментировала Харт в соцсетях.
Она добавила, что генсек организации сослался на информацию СМИ. Формально Рютте «не подтвердил судьбу пропавших, которая до сих пор неизвестна», заключила Харт. Накануне были сообщения о гибели четверых солдат США на тактических учениях на центральном армейском полигоне страны в Пабраде. Официально смерть военных не подтверждали.

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