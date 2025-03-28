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Россия передала Украине 909 тел военнослужащих ВСУ, а взамен получила 43 тела погибших бойцов ВС РФ, защищавших родину ценой собственных жизней. Об этом сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
«Только что Киеву вернули 909 тел всушников, погибших в результате кровавой авантюры Зеленского, прежде всего в Курской области. Мы получили обратно 43 тела погибших», — написал Руденко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что среди переданных России тел, восемь принадлежат мирным жителям Курской области, которых насильно вывезли на территорию Украины. Люди погибли в украинском плену.
Координационный штаб по вопросам военнопленных Украины эту информацию подтвердил. В Минобороны РФ официального подтверждения данной информации еще не давали.
При этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов обратил внимание на то, что пропорции обмена телами увеличились до 1 к 21. Это, по его словам, свидетельствует о колоссальных потерях ВСУ.
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