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Киевский режим готов к прямым переговорам с российскими представителями, но не с Владимиром Путиным. Об этом украинским СМИ заявил Владимир Зеленский.
«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним [с Путиным], а с кем-то, кто бы представлял Россию», — сказал политик.Зеленский добавил, он считает, что в РФ якобы есть те, с кем Киев мог бы говорить, если те люди представляют, как можно прекратить конфликт.
Накануне Зеленский сделал совершенно противоположное заявление, сказав, что не боится «никакого формата переговоров». Глава киевского режима известен своими противоречивыми заявлениями. Когда-то он говорил, что готов к миру, затем поменял риторику, заявив, что «ВСУ должны добиться победы на поле боя».
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Никита Кротов