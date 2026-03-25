Россия в курсе итогов переговоров США и Украины — Ушаков

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Россия получила подробную информацию об итогах переговоров США и Украины, состоявшихся 21 марта во Флориде. Об этом заявил прессе помощник президента РФ Юрий Ушаков.





Согласно открытым источникам, участники встречи назвали диалог конструктивным и отметили прогресс по ряду ключевых вопросов, связанных с мирным урегулированием. Украинская сторона, в свою очередь, акцентировала внимание на необходимости надежных гарантий, которые могли бы обеспечить долгосрочный мир.





«Состоялись (переговоры — прим. ред.) во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», — сказал Ушаков СМИ.