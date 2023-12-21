Вице-спикер Госдумы Бабаков и бизнесмен Гинер объявлены в розыск на Украине

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Украинские силовики объявили в розыск вице-спикера Государственной думы РФ Александра Бабакова и российского бизнесмена, президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Соответствующая информация появилась в базе МВД Украины.
Позднее появилась информация о намерении Антикоррупционного комитета Украины предпринять шаги по национализации активов, принадлежащих гражданам России. 88,89% акций Первого инвестиционного банка, бенефициарным владельцем которого, по утверждению украинских силовиков, является Гинер, перешли в собственность государства.
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