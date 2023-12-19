В украинский суд вызвали мертвеца

Фото: iStock/Zolnierek
Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву, убитого в начале декабря, посмертно вызвали в суд, об этом сообщает «Новое время».
«Киву вызвали в суд посмертно. В повести от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале издания.
Уточняется, что Киву вызвали в суд в качестве обвиняемого.
Позже на Украине заявили, что Кива был застрелен в ходе специальной операции, организованной Службой безопасности Украины (СБУ).
Читайте также:
Суд приговорил морпеха ВСУ Кристофовича к 25 годам за расстрел в Мариуполе
19-летний краснодарец получил 11,5 лет колонии за диверсию на железной дороге
После угрозы убийством семье погибшего в Марьинке бойца Рудакова возбудили дело
Евгения Парфентьева