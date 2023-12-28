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«Он сбежит»: В Словакии предсказали следующий шаг Зеленского

Hlavný dennik: Зеленский сбежит, когда Россия разоружит Украину
28 декабря 2023, 17:44
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский сбежит из страны, когда Россия окончательно её разоружит, об этом пишет словацкий журналист Душан Янек в своей статье для Hlavný dennik.
«Владимир Путин не допустит, чтобы НАТО переступила границу Украины. Это означало бы конец. Единственное рациональное решение для Украины — латентно капитулировать и принять условия, поставленные Путиным», — прокомментировал ситуацию Янек.

По его словам, после того, как Киеву придётся подписать мир с Москвой, Зеленский сбежит из страны и будет доживать свой век на украденные миллионы.


Журналист также отметил, что Европейскому союзу стоит поддерживать хорошие отношения с Россией, иначе, он просто развалится и перестанет существовать.

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Экс-депутат Рады признал превосходство ВС РФ по всем направлениям
Экс-депутат Рады Лапин: ВС РФ превосходят ВСУ по всем позициям
28 декабря 2023, 17:34

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России превосходит украинскую по всем направлениям. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин.
«У россиян есть колоссальные резервы и преимущество по всем позициям. Вот возьмите любую позицию, например, танки. У них их тысячи, а у нас около сотни, и то это танки, которые нам дали», - пожаловался Лапин в эфире YouTube-канала «Сейчас».

Он также привел в пример тот факт, что у российской армии сотни самолетов, которые успешно выполняют свои боевые задачи, в то время как Украина мечтает хотя бы о пятидесяти.

Также Лапин добавил, что ВСУ довольно сложно справляться с российскими дронами, так как в украинском арсенале нет необходимых систем радиоэлектронной борьбы.

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В США назвали города, которые Украина будет вынуждена отдать России
Экс-разведчик Риттер: Украине придется отдать РФ Харьков, Одессу и Николаев
28 декабря 2023, 17:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ постепенно потеряют боеспособность и будут вынуждены отступать, а Днепропетровск, Харьков, Николаев и Одесса перейдут под контроль российских сил. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Украинская армия разваливается. Ей придется быстро принимать решение об отступлении к Днепру. Это ускорит процесс освобождения Россией Харькова, Днепропетровска и Николаева», —такое мнение высказал Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.

Он подчеркнул, что не знает, что могут предпринять российские военные в зоне спецоперации, однако выразил уверенность в том, что Одесса перейдет в состав России. Эти действия обезопасят Крым от ракетных ударов со стороны Украины.

Ранее народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Украине каждый пять минут погибает или получает ранение гражданин страны. Исходя из этих данных, суточные потери страны погибшими и ранеными составляют 288 человек (или 105 тысяч 120 человек в год).

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В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой
Express: занятие Марьинки Россией мощно ударит по доверию Запада к Киеву
28 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Освобождение Марьинки российскими войсками подорвет доверие западных партнеров к Киеву. Об этом сообщает журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло.
Ди Сантоло подчеркнула, что взятие Марьинки российскими бойцами также повлияет на моральный дух ВСУ. По ее словам, отступление из города является крупным поражением украинской армии. Она также добавила, что ​главком ВСУ Валерий Залужный был вынужден признать данные об отступлении войск Украины.

Напомним, 25 декабря Армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов.

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«Ошибка 404»: В Севастополе очень точно описали Украину
Губернатор Севастополя Развожаев назвал Украину государством 404
28 декабря 2023, 16:06

Фото: kremlin.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подводя итоги уходящего года, сравнил Украину с ошибкой 404.
«Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило», — прокомментировал ситуацию Развожаев.

Об этом глава Севастополя рассказал, вспоминая сентябрьскую атаку на Черноморского флота, который находится в центре города.

Развожаев также подчеркнул, что дальнейшая судьба штаба ЧФ в Севастополе зависит от решения Министерства обороны РФ.

«Ошибка 404» — возникает в интернете, когда ресурс, на который пользователь пытается перейти, оказывается недоступен.

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В Польше раскрыли, кто может помочь завершить конфликт на Украине
Польский генерал Гоцул: Отсутствие помощи США завершит конфликт на Украине
28 декабря 2023, 15:46

Фото: iStock/ValleraTo

При полной отсутствии американской помощи конфликт на Украине завершится в пользу России, с таким заявлением выступил бывший польский генерал Мечислав Гоцул в интервью для Interia.
«Соединенные Штаты могут положить конец этому конфликту в любой момент. Отсутствие американской помощи равнозначно его окончанию в пользу России. В этом нет никаких сомнений», — прокомментировал ситуацию Гоцул.

По словам эксперта, военный потенциал Вооружённых сил Украины зависел исключительно от помощи западных союзников Киева. Теперь же, когда эта помощь медленно, но верно иссякает, поражение Украины становится всё более очевидным.

Он также отметил, что у ВСУ уже сейчас нет ресурсов, чтобы противостоять подготовленной и оснащённой российской армии.

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Российские силы сбили три украинских самолета Су-25 в зоне СВО
28 декабря 2023, 15:15

Фото: iStock/Vital Hil

Российские силы сбили три украинских самолёта Су-25 в зоне спецоперации, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.

Ещё два Су-25 были сбили средствами противовоздушной обороны в Запорожской и Херсонской областях, добавили в Минобороны.

Помимо этого, в новых регионах РФ было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также сбито три украинских беспилотных летательных аппарата.

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В России прокомментировали участие бывших военнопленных в спецоперации
Депутат Швыткин поддержал решение об участии бывших военнопленных в спецоперации
28 декабря 2023, 15:09

Фото: istock / zim286

Бывшие военнопленные, который осознали свои ошибки, имеют право на участие в специальной военной операции на стороне Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

«Я поддерживаю такое решение. Это правильно, когда военнопленные, осознавшие свою вину, встали на сторону вооруженных сил Российской Федерации и участвуют в боевых действиях. Считаю, это правильно», — отметил Швыткин.
Он заявил, что перед принесением присяги их тщательно проверяют, потому вероятность их перехода на сторону врага крайне мала. Депутат заявил, что стопроцентно гарантировать нельзя, и определенный риск всегда остается.

Ранее сообщалось, что украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ВСУ признались в завышенных ожиданиях от контрнаступления
Welt: бойцы ВСУ жалеют о завышенных ожиданиях от боев
28 декабря 2023, 15:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ начали жалеть о том, что слишком много ждали от контрнаступления, и теперь начали терять мотивацию из-за неудач на поле боя. Об этом рассказал один из украинских военных, его словам передает немецкий телеканал Welt.
«С военной точки зрения, думаю, не нужно было трубить из каждого угла, что мы вот-вот победим. Люди подумали, что будет очень легко, например, форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области, но это так не работает», — рассказал украинский боец.

По его словам, в рядах ВСУ многие начали терять мотивацию ввиду сложившейся тяжелой ситуации на поле боя.

Ранее военный эксперт Влад Шурыгин в своем телеграм-канале опубликовал видео, где украинские солдаты подхватили песню «Катюша», которую пели российские военные. Военнослужащие ВС РФ находились в лесу неподалеку от позиций врага. Они окликнули украинских солдат и начали петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». А те в ответ начали петь «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».


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«Значительная победа»: На Западе прокомментировали освобождение Марьинки
Sky News: Освобождение Марьинки стало тактической победой для России
28 декабря 2023, 15:01

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Освобождение Марьинки в Донецкой Народной Республике стало значительной тактической победой для России, об этом пишет Sky News.
«Это значительная тактическая победа России. Она ясно свидетельствует о решимости России обеспечить безопасность на Донбассе, несмотря на зимнюю погоду, и послужит дальнейшему укреплению позиций Путина», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

При этом, как отметили в Sky News, на фоне серьёзных успехов России, растут и сокрушительные неудачи Вооружённых сил Украины. Пока российская армия продолжает освобождать территории и наращивать потенциал своего ОПК, с другой стороны оборонительной линии значительно падает уровень поддержки союзников, а также возрастает давление к переговорам.

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