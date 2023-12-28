Фото: Сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский сбежит из страны, когда Россия окончательно её разоружит, об этом пишет словацкий журналист Душан Янек в своей статье для Hlavný dennik.
«Владимир Путин не допустит, чтобы НАТО переступила границу Украины. Это означало бы конец. Единственное рациональное решение для Украины — латентно капитулировать и принять условия, поставленные Путиным», — прокомментировал ситуацию Янек.
По его словам, после того, как Киеву придётся подписать мир с Москвой, Зеленский сбежит из страны и будет доживать свой век на украденные миллионы.
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Евгения Парфентьева