Осужденный за пытки экс-начальник ГОВД Карабулак стал жертвой расстрела

Маленькая девочка с матерью погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом пишет Bild, ссылаясь на городскую полицию. Уточняется, что ребенку два года, а женщине — 37 лет. Они скончались в больнице через два дня после трагедии.