Осужденный за пытки экс-начальник ГОВД Карабулак стал жертвой расстрела

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В Ингушетии произошло покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака Илеза Нальгиева, ранее осужденного за пытки задержанного. Нападение совершил неизвестный. Момент атаки попал на видео, кадры стрельбы выложили в Telegram-канале «112».
Киллер открыл огонь по Нальгиеву, попытался расстрелять мужчину, а затем скрылся с места преступления. Позже автомобиль подозреваемого обнаружили сожженным в селе Сурхахи.
Пострадавший госпитализирован. «Известия» сообщают, что мужчина получил ранение в ногу.
Правоохранительные органы не исключают причастности к инциденту членов баталхаджинской террористической группировки*, активизировавшейся в последние месяцы. Эту организацию связывают с рядом нападений, включая теракт в «Крокусе».
Нальгиев получил известность в 2012 году, когда был приговорен к 8 годам колонии за применение пыток к подозреваемому с целью получения признательных показаний.
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*террористическая организация, запрещена на территории РФ
Пострадавший госпитализирован. «Известия» сообщают, что мужчина получил ранение в ногу.
Правоохранительные органы не исключают причастности к инциденту членов баталхаджинской террористической группировки*, активизировавшейся в последние месяцы. Эту организацию связывают с рядом нападений, включая теракт в «Крокусе».
Нальгиев получил известность в 2012 году, когда был приговорен к 8 годам колонии за применение пыток к подозреваемому с целью получения признательных показаний.
Читайте также:
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*террористическая организация, запрещена на территории РФ
Мария Моисеева