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Осужденный за пытки экс-начальник ГОВД Карабулак стал жертвой расстрела

112: В Ингушетии киллер хотел застрелить экс-начальника ГОВД Карабулака
Фото: iStock/eugenekeebler

Фото: iStock/eugenekeebler

В Ингушетии произошло покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака Илеза Нальгиева, ранее осужденного за пытки задержанного. Нападение совершил неизвестный. Момент атаки попал на видео, кадры стрельбы выложили в Telegram-канале «112».
Киллер открыл огонь по Нальгиеву, попытался расстрелять мужчину, а затем скрылся с места преступления. Позже автомобиль подозреваемого обнаружили сожженным в селе Сурхахи.

Пострадавший госпитализирован. «Известия» сообщают, что мужчина получил ранение в ногу.

Правоохранительные органы не исключают причастности к инциденту членов баталхаджинской террористической группировки*, активизировавшейся в последние месяцы. Эту организацию связывают с рядом нападений, включая теракт в «Крокусе».

Нальгиев получил известность в 2012 году, когда был приговорен к 8 годам колонии за применение пыток к подозреваемому с целью получения признательных показаний.



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*террористическая организация, запрещена на территории РФ
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Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области
15 февраля 2025, 23:17

Фото: iStock/caughtinthe

Во Владимирской области из-за ДТП на трассе гробы с телами умерших высыпались из прицепа грузовика Mercedes-Benz прямо на дорогу, мешая движению. Часть из гробов с трупами для кремации серьезно пострадала в столкновении. Кадры происшествия выложили в Telegram-канале «Это Вязники, детка».
Фото с места аварии показывает разбросанные гробы и деформированный борт грузовика.



В госавтоинспекции Владимирской области сообщили «Зебра ТВ», что ДТП произошло около 22:20 на федеральной трассе М-7 «Волга».

По предварительным данным, водитель грузовика «Мерседес Бенц» не соблюл боковой интервал с автомобилем «ДАФ» с полуприцепом и врезался в него у светофора. А тот въехал в стоящую впереди «Ладу Гранта», что привело к крупной аварии. В результате удара часть гробов выпала из поврежденного кузова и разбилась на дороге.

В ГАИ региона подтвердили факт происшествия, отметив, что пострадавших среди живых людей нет.

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Спасатели ищут второго рыбака после провала мужчин под лед в Калининградской области — видео
МЧС: В Калининградской области утонули два рыбака, тело второго мужчины ищут
15 февраля 2025, 23:03

Фото: iStock/caughtinthe

В Калининградской области произошла трагедия: на озере Марийское Нижнее двое мужчин, занимавшихся зимней рыбалкой, провалились под лед. О двух утопших сообщили в Telegram-канале МЧС России, выложил видео работы сотрудников по извлечению тел.
Инцидент произошел, когда погибшие передвигались на мотобуксировщике. Лед оказался слишком тонким и не выдержал веса техники и людей. Самостоятельно выбраться из воды они не смогли.

Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из рыбаков. Оно было передано следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.

Поиски второго мужчины продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы ведомства.

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Автомобиль наехал на толпу в Мюнхене, есть погибшие
Bild: при наезде авто на толпу в Мюнхене погибли девочка с матерью
15 февраля 2025, 22:45

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Маленькая девочка с матерью погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом пишет Bild, ссылаясь на городскую полицию. Уточняется, что ребенку два года, а женщине — 37 лет. Они скончались в больнице через два дня после трагедии.
«Я глубоко потрясён и опечален этой трагической смертью. Я молюсь за семью. Убийце теперь грозит пожизненное заключение», — сказал министр баварского МВД Йоахим Херрманн.

Трагедия произошла в минувший четверг, 13 февраля, на стачке сотрудников соцучреждений. По словам баварского премьера Маркуса Зедера, вероятно, это был теракт.

Ранее стало известно о гибели вокалистки NEMA Натальи Немеляйнен в Севастополе. Уточнялось, что женщину ударили по голове кирпичом. Подозреваемый находится под стражей.

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В Севастополе в бытовой ссоре погибла вокалистка NEMA Немеляйнен
15 февраля 2025, 20:48

Фото: istockphoto/blinow61

Вокалистка NEMA Наталья Немеляйнен погибла в результате бытовой ссоры с соседом в Севастополе. Как уточнили РИА Новости в региональном СУ СК, спутник женщины получил ранения.
Трагедия произошла в ночь на среду, 12 февраля, в одном из СНТ. Сосед ударил 45-летнюю вокалистку кирпичом по голове, а также ее 36-летнего сожителя. Подозреваемый находится под стражей, а пострадавший госпитализирован, добавили в СУ СК.

По сообщению региональной прокуратуры, 14-летняя дочь погибшей сейчас находится у отца, соблюдение ее прав на контроле ведомства.

Ранее стало известно, что таксистка из Таиланда избила москвичку на Пхукете на почве отмененного заказа. Подробности в материале «Радио 1».

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Заключенный колонии «Белый медведь» в знак протеста зашил себе рот
SHOT: в ЯНАО заключенный колонии «Белый медведь» зашил себе рот
15 февраля 2025, 19:01

Фото: iStock/OlFedv

Заключенный ИК-8 «Белый медведь» в ЯНАО зашил себе рот нитками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Протестующим оказался Фуат Гасанов из Кургана, которого осудили на 13 лет за производство и распространение наркотических веществ. Приговор ему вынесли в 2016 году.

По данным канала, в колонии осужденный неоднократно подавал апелляции, требуя смягчить приговор, но их отклоняли. Гасанов также отказывался работать на производстве и пытался саботировать режим.

В среду, 12 февраля, заключенный зашил себе рот нитками. Его экстренно госпитализировали. В настоящее время в колонии проводится проверка.

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