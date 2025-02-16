Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Трагически скончалась певица Ширин Абдуллаева: участница «Ты супер!» умерла от менингита в 19 лет

Трагически скончалась певица Ширин Абдуллаева: участница «Ты супер!» умерла от менингита в 19 лет

Певица Ширин Абдуллаева из «Ты супер!» скончалась от менингита в 19 лет
Ширин Абдуллаева (Фото: кадр из ​шоу «Ты — супер!»)

Ширин Абдуллаева (Фото: кадр из ​шоу «Ты — супер!»)

Скончалась 19-летняя певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева, лауреат Государственной премии имени Зульфии в области искусства. Несколько лет назад она приняла участие в российском музыкальном конкурсе «Ты супер!» и запомнилась своим замечательным исполнением песен. О смерти девушки от менингита сообщили в Комитете по делам семьи и женщин Узбекистана и организации «Узбекконцерт».
Абдуллаева, родившаяся в Намангане в 2005 году, прославилась песнями «Лули», «Метро» и «Безори», собравшими миллионы просмотров на YouTube. В 2021 году она участвовала в российском шоу «Ты — супер!» на НТВ, дойдя до полуфинала.

Певица свободно владела тремя языками (русский, английский, китайский), изучала социальные науки в Пекинском университете Цинхуа, а в 2024 году перевелась в вуз Узбекистана.

Ширин Абдуллаева (Фото: скриншот из песни «Ташаккур» на Youtube-канале «Абдулла Махмудов»)

Ширин была младшей дочерью (пятой по счету!) предпринимателя Баходира Абдуллаева, основателя BA Holding. В интервью YouTube-блогеру Жахонгиру Латипову он вспоминал, что ждал сына, а родилась дочь. Однако она не стала разочарованием.

«Я зашёл внутрь, поздравил жену с рождением дочери, а она отвернулась и заплакала, думая, что я расстроился. Но я сказал, что полностью доволен и счастлив. Тогда я сказал ей: «Вот увидишь, эта младшая дочь будет лучше всех четырёх!». Так оно и вышло», — говорил отец о дочке.
Читайте также:

В России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение

«Я пошла, ушла, не могу»: певица Полина Гагарина драматично покинула шоу «Голос»

«Спасибо, что читали»: В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который вел блог о борьбе с раком
#вуз
#певица
#семьи
#шоу
#youtube
#смерть
Дава подтвердил женитьбу с Мари Краймбрери на концерте Билана, показав кольцо
15 февраля 2025, 22:42

Давид Манукян (Фото: Instagram*/dava_m)

Блогер Давид Манукян (Дава) подтвердил женитьбу с певицей Мари Краймбрери (Марина Жадан). Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
«А вот и подтверждение женитьбы Давы и Мари Краймбрери — блогер засветил (кажется, специально) обручальное кольцо, пока плясал под песни Димы Билана», — сказано в публикации.
Ранее стало известно, что Мари Краймбрери призналась в любви Билану.

«Дима, я люблю тебя!» — приводил ее слова журнал Voice.
Сам Билан сказал своей коллеге по цеху, что он с ней «на одной волне».

А пока у одних звезд на личном фронте все хорошо, другие дают советы прекрасной половине человечества. О том, какой совет дал девушкам певец Алексей Воробьев, читайте в нашем материале.

Читайте также:

Пристрастие к алкоголю, многочисленные романы и тайная свадьба: как живет сын Любови Полищук актер Алексей Макаров

«По возможности»: Брухунова объяснила, сколько времени ей нужно на детей Петросяна

«Не потеряла веру»: Анастасия Швецова о пережитых изменах Натана

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#свадьба
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пытаетесь подстроиться»: Воробьев обратился к женскому полу
Воробьев посоветовал девушкам перестать убеждать себя в полноценности личности
15 февраля 2025, 22:05

Алексей Воробьев (Фото: Instagram*/mr.alexsparrow)

Певец Алексей Воробьев посоветовал девушкам перестать убеждать себя в полноценности собственной личности. Видеообращение Воробьева опубликовал NEWS.
«Наш мир так устроен, что девушкам в нем стать полноценной личностью критически сложно, практически невозможно», — сказал исполнитель.
По мнению Воробьева, если дама красится перед выходом на улицу и не делает этого перед сном, — ее волнует чужое мнение.

«Так что все же вы пытаетесь подстроиться и произвести некое впечатление», — заключил исполнитель хита «Она сумасшедшая».
Ранее стало известно, что певец Игорь Николаев требует более миллиона рублей за свою фразу из песни «Выпьем за любовь». Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

Скандал с квадробером, уход от продюсера и тайны личной жизни: судьба певицы Миа Бойка

Американская активистка Эшли Сен-Клер заявила, что родила ребенка от Илона Маска

«Время меняет всех»: Ксения Бородина резко высказалась о видео с Ириной Шейк

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#певец
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скандал с квадробером, уход от продюсера и тайны личной жизни: судьба певицы Миа Бойка
15 февраля 2025, 17:04

Mia Boyka (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Миа Бойка — звезда русскоязычного TikТок, известная по трекам «Лепесток», «Пикачу», «Гагарин».
О том, как MIA BOYKA добилась такой популярности и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».

Кто такая MIA BOYKA


MIA BOYKA (Мария Бойко) — блогер, певица и артистка. Девушка прославилась благодаря композиции «Ананас Адидас». Многим она известна по голубому цвету волос. Стоит отметить, что Мия даже попала в рейтинг Forbes «30 до 30» 2022 года самых успешных молодых людей в категории «Музыка». Сегодня 28-летняя звезда продолжает радовать поклонников новыми песнями.

Биография Марии Бойко: детство и юность


Мария Бойко родилась 15 февраля 1997 года в деревне Захонье-2 Ленинградской области. Еще в школе будущая певица увлеклась музыкой и начала писать песни.

«Я росла в деревне в Ленинградской области, в максимально строгой семье», — рассказывала Бойко в интервью изданию HELLO! Russia.

Многодетная семья жила небогато даже по меркам деревенской жизни, поэтому девочку часто дразнили сверстники. Образование Мария получила в протестантской школе. После ее окончания девушка поступила в Российский экономический университет имени Плеханова на факультет бизнеса.

Карьера певицы


Миа, с ранних лет желавшая связать свою жизнь с творчеством, поначалу не знала, как осуществить заветную мечту. Поначалу она выкладывала каверы на популярные российские и мировые хиты в соцсетях. В какой-то момент в интернете стала популярной ее пародия на трек «Гучи» Тимати и Егора Крида. Суммарно запись собрала около миллиона просмотров.

Однажды подписчики прислали Бойке информацию о том, что Александр Тарасов (T-Killah) ищет бэк-вокалистку. Будущая звезда отправила исполнителю собственный сингл «Мы улетаем», впоследствии звучавший даже в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ, и получила одобрение. Спустя время Тарасов решил сделать из Марии самостоятельного артиста.

«У меня нет музыкального образования, но я пела всегда. Училась по YouTube, смотрела видео с Бейонсе и пыталась повторить. Когда я была на 4-м курсе, мое видео увидел Саша T-Killah и сказал, что у него что-то екнуло, предложил стать моим продюсером. Изначально я себя позиционировала как крутую рэп-исполнительницу», — рассказывала Мария.

У T-Killah и Миа Бойка есть совместные песни — «Мама не в курсе» и «Лёд и ночь», вышедшие отдельными синглами летом 2019 года. Эти треки также были включены в дебютный мини-альбом исполнительницы «Дикая ламба».

В этом же году вышла песня «Ананас Адидас», которая сделала Бойку еще более известной. Особое внимание стоит уделить имиджу девушки. Артистка выступала на сцене с синими волосами и красной татуировкой на щеке.

Mia Boyka (Фото: Инстаграм* @miaboyka)

В 2020 году MIA BOYKA выпустила клип «Пикачу», который сняла совместно с блогером Егором Шипом, он собрал более 350 млн просмотров на YouTube.

В августе 2021 Бойка заявила о том, что ее амплуа певицы для детской аудитории прекращает свое существование.По ее словам, ей пора примерить другой образ и полностью измениться.

В июне 2022 года Миа вместе с коллегами Ваней Дмитриенко, Костой Лакостой, Люсей Чеботиной и другими яркими представителями современной эстрады выступила перед гостями и жителями Санкт-Петербурга на ежегодном фестивале «Алые паруса».

В 2023 году девушка выпустила композиции «Плакать в "Порше"», «Все понятно», а также коллаборацию с Яной Лепниной «Много ли нас».

В феврале прошлого года исполнительница приняла участие в пятом сезоне шоу «Маска» на НТВ в образе Арлекина. С 14 апреля по 16 июня 2024 года Миа Бойка участвовала в восьмом сезоне шоу «Три аккорда» на Первом канале.

11 июня 2024 года выступила на концерте, посвящённом Дню России, на Красной площади с песней «Богатырская».

Личная жизнь MIA BOYKA


Личная жизнь Мии Бойки волнует многих ее поклонников, однако девушка стремится не раскрывать подробности любовной сферы.

В 2019 году певица призналась, что у нее был любимый человек, однако теперь они живут в разных странах и периодически поддерживают общение.

Осенью 2022 года возникли слухи о романе Мии и Артема Минькова, сына Александра Маршала. ﻿Все началось с опубликованного певицей снимка с Маршалом, под которой Артем написал: «Знакомство со свекром, получается». Поклонники принялись поздравлять пару, но сами молодые люди от комментариев воздержались, лишь подогревая интерес публики.

На ПМЭФ-2024 Миа рассказала, что в ее жизни был роман с женатым мужчиной. Когда избранник решил вернуться к законной супруге, исполнительница выразила свою боль в новой песне. ﻿

На нескольких музыкальных премиях Миа Бойка появлялась со своим продюсером Юрием Киселевым. Они записали совместный трек «Я не перестану верить в любовь».

ЮрКисс и Mia Boyka (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На прошлой премии телеканала «Муз.ТВ» девушка позировала журналистам с огромным бриллиантом на пальце. Так она призналась, что приняла чье-то предложение выйти замуж. Имя избранника остается в тайне.

Топ-N песен Мии Бойки


Во время сотрудничества с Тарасовым певица определяла жанр, в котором исполняла песни, как «веселые подростковые с нотками народности и хип-хоп-вставками». Совместно они создавали треки для детской аудитории.

Сегодня Бойка экспериментирует, ее тексты касаются более серьезных тем: денег, карьеры, отношений. Среди них нашлось место лирическим и даже патриотическим композициям.

Девушка получила широкую известность по трекам «Лепесток», «Пикачу», «Гагарин» и другим. Например, композиция «Прятки» стала хитом ещё на этапе сниппета – далеко не каждой песне удаётся одним тизерным видео набрать более 800 тысяч просмотров. Трек «ЭМЭНДЭНС» 2020 года содержит особые отсылки к популярной культуре.

Скандал с квадробером


В сентябре прошлого года, на концерте в Надыме, Mia Boyka публично осудила 8-летнюю девочку-зрительницу в маске кошки из-за её увлечения квадробикой. Позднее певица опубликовала в собственную защиту комментарий.

«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет «Mommy one» и «Mommy two»? — писала Миа.

Позже действия певицы осудили Егор Крид, Егор Шип, Мейби Бейби, Ксения Собчак и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

После публикаций в СМИ с родителями ребенка связался помощник Бойки: по его словам, певица хотела бы помириться с семьей, если они заберут заявление.

Миа Бойка сейчас


Сегодня Миа Бойка продолжает активную концертную деятельность, работает над созданием новых треков и активно участвует в шоу. Хотя певица полностью изменила имидж и репертуар, от старых песен она не отказалась.

Mia Boyka (Фото: Инстаграм* @miaboyka)

15 февраля 2025 года Миа опубликовала в блоге фотосессию в честь своего дня рождения. Певица примерила романтичный образ, чем порадовала многочисленную аудиторию.

Читайте также:

Одна геолокация и букет-сердечко: Валиеву подозревают в романе с хоккеистом

Близкие Кеосаяна получили надежду на его исцеление

Развод Бондарчука с Андреевой принял неожиданный поворот

*Запрещен в РФ
#музыка
#образование
#многодетная жизнь
#рэп
#видео
#певица
#фото
#сми
#любовь
#скандал
#шоу
#блогер
#интервью
#заявление
#песня
#мама
#люди
#карьера
#девушка
#рф
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американская активистка Эшли Сен-Клер заявила, что родила ребенка от Илона Маска
15 февраля 2025, 15:27

Фото: iStock/gorodenkoff

26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер заявила в соцсети X, что родила ребенка от 53-летнего миллиардера Илона Маска. Если родство бизнесмена и младенца подтвердится, то это будет 13-й наследник Маска.
По словам Сент-Клер, ребенка она родила пять месяцев назад.

«Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом, несмотря на вред, который это может нанести», — написала девушка.

Сент-Клер добавила, что сделает все необходимое, чтобы ребенок рос в безопасном окружении. Она также обратилась к СМИ с просьбой уважать тайну личной жизни.

Примечательно, что Маск и Сент-Клэр давно вели флиртующие переписки в соцсетях. Несколько лет назад девушка вдруг объявила, что больше не принимает противозачаточные средства, после чего миллиардер ее поддержал.

Читайте также:

«Время меняет всех»: Ксения Бородина резко высказалась о видео с Ириной Шейк

Пристрастие к алкоголю, многочисленные романы и тайная свадьба: как живет сын Любови Полищук актер Алексей Макаров

Муж изменял и проигрывал в казино: как живет Александра Урсуляк и почему отказывается от ролей в фильмах своего отца
#ребёнок
#сми
#девушка
#сын
#маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Время меняет всех»: Ксения Бородина резко высказалась о видео с Ириной Шейк
Ксения Бородина резко высказалась о видео с «постаревшей» Ириной Шейк
15 февраля 2025, 15:08

Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)

Ксению Бородину возмутила реакция пользователей на новое видео Ирины Шейк. В коротком ролике 39-летняя супермодель показала содержимое своей сумки.
Уточняется, что интернет-пользователей заинтересовали не витамины и накладные волосы, которые модель всегда носит с собой, а якобы изменившаяся — и не в лучшую сторону — внешность Ирины. В своем Telegram-канале Ксения опубликовала гневное послание, адресованное всем диванным критикам.

«Комментаторы раскритиковали ее за морщины, главный токсичный коммент "Время не щадит даже моделей". А модели, что, бессмертные? Время идет, и оно меняет нас всех — это нормально, а тыкать в это людей — ненормально. Самое ужасное, что женщины унижают женщин, культивируя "идеальность" вместо поддержки. Так и хочется спросить, а судьи кто?? Или у нас все идеальные и нестареющие? Что думаете?», — подписала публикацию телеведущая.

Аудитория Бородиной полностью разделила ее негодование и одарила ​Шейк многочисленными комплиментами.

Читайте также:

Пристрастие к алкоголю, многочисленные романы и тайная свадьба: как живет сын Любови Полищук актер Алексей Макаров

Николаев требует свыше миллиона рублей с продавцов за фразу «Выпьем за любовь»

«По возможности»: Брухунова объяснила, сколько времени ей нужно на детей Петросяна
#интернет
#женщины
#telegram
#витамины
#волосы
#послание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате