Трагически скончалась певица Ширин Абдуллаева: участница «Ты супер!» умерла от менингита в 19 лет

Ширин Абдуллаева (Фото: кадр из шоу «Ты — супер!»)
Скончалась 19-летняя певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева, лауреат Государственной премии имени Зульфии в области искусства. Несколько лет назад она приняла участие в российском музыкальном конкурсе «Ты супер!» и запомнилась своим замечательным исполнением песен. О смерти девушки от менингита сообщили в Комитете по делам семьи и женщин Узбекистана и организации «Узбекконцерт».
Абдуллаева, родившаяся в Намангане в 2005 году, прославилась песнями «Лули», «Метро» и «Безори», собравшими миллионы просмотров на YouTube. В 2021 году она участвовала в российском шоу «Ты — супер!» на НТВ, дойдя до полуфинала.
Певица свободно владела тремя языками (русский, английский, китайский), изучала социальные науки в Пекинском университете Цинхуа, а в 2024 году перевелась в вуз Узбекистана.
Ширин была младшей дочерью (пятой по счету!) предпринимателя Баходира Абдуллаева, основателя BA Holding. В интервью YouTube-блогеру Жахонгиру Латипову он вспоминал, что ждал сына, а родилась дочь. Однако она не стала разочарованием.
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Певица свободно владела тремя языками (русский, английский, китайский), изучала социальные науки в Пекинском университете Цинхуа, а в 2024 году перевелась в вуз Узбекистана.
Ширин Абдуллаева (Фото: скриншот из песни «Ташаккур» на Youtube-канале «Абдулла Махмудов»)
Ширин была младшей дочерью (пятой по счету!) предпринимателя Баходира Абдуллаева, основателя BA Holding. В интервью YouTube-блогеру Жахонгиру Латипову он вспоминал, что ждал сына, а родилась дочь. Однако она не стала разочарованием.
«Я зашёл внутрь, поздравил жену с рождением дочери, а она отвернулась и заплакала, думая, что я расстроился. Но я сказал, что полностью доволен и счастлив. Тогда я сказал ей: «Вот увидишь, эта младшая дочь будет лучше всех четырёх!». Так оно и вышло», — говорил отец о дочке.Читайте также:
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Мария Моисеева