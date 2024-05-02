Выживший в Доме профсоюзов мечтает вернуться в Одессу на танке

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Участник событий в Одессе 2 мая 2014 года, активист одесского «антимайдана» Максим Суровикин, служащий танкистом в зоне спецоперации, мечтает вернуться в родной город на танке и провести парад перед Домом профсоюзов.
Суровикин принимал участие в событиях в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Там он получил перелом рёбер, но смог выжить, так как его спасли одесские казаки. Восстановившись, мужчина уехал в Донецк и пошёл в ополчение. Позже стал танкистом в зоне спецоперации.
Мужчина также с сожалением высказался, что не может навестить могилы родителей и товарищей, похороненных в Одессе.
Суровикин добавил, что в Доме профсоюзов были православные монахини, а украинские националисты всячески над ними издевались. Впоследствии они стали боевиками «Правого сектора»* и батальона «Азов»**. По словам мужчины, вот уже 10 лет он мстит за трагедию в Доме профсоюзов.
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«Провести парад на Куликовом поле возле Дома профсоюзов всей нашей брони. Это естественно. Я, наверное, и на СВО вернулся, потому что долг зовет. Я в 2014 году не просто так сюда (в Донецк) пришёл. Но все равно на подсознании звучит одна и та же мысль. Я должен в Одессу заехать на танке», — цитирует РИА Новости Суровикина.
Мужчина также с сожалением высказался, что не может навестить могилы родителей и товарищей, похороненных в Одессе.
Суровикин добавил, что в Доме профсоюзов были православные монахини, а украинские националисты всячески над ними издевались. Впоследствии они стали боевиками «Правого сектора»* и батальона «Азов»**. По словам мужчины, вот уже 10 лет он мстит за трагедию в Доме профсоюзов.
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* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация
Элина Позднякова