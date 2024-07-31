Визит «Азова»* вызвал протест в Чехии

Фото: iStock/shock
Полк «Азова»* является худшим проявлением украинского национализма и неонацизма. Об этом заявила депутат Европарламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии Катержина Конечна, пишет РИА Новости.
Политик возмутилась визиту боевиков «Азова»* в Чехию. В этой связи Конечна даже обратилась с заявлением к главе чешского МИД Яну Липавскому.
В письме евродепутат выразила недовольство пребыванием группировки на территории страны и напомнила, что главой полка является украинский националист и расист. Она также отметила, что ранее западные страны осуждали боевиков за их взгляды, однако подход к ситуации изменился после эскалации конфликта на Украине.
Читайте также:
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ из-за контрабанды
МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России
Чехия раскрыла подробности поставок боеприпасов Украине
* Признаны в Российской Федерации террористами и экстремистами
Анастасия Хохлова