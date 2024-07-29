Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ из-за контрабанды

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Временный поверенный в делах Чехии в России Ян Ондржейка был вызван в министерство иностранных дел РФ. Ему был заявлен решительный протест в связи с попыткой контрабанды запрещённых веществ работником дипломатического представительства.
Чешскому дипломату поставили на вид, что такие действия являются грубым нарушением российского законодательства. В сообщении МИД уточняется, что попытку провезти контрабандой сильнодействующие вещества предпринял сотрудник административно-технического персонала посольства.
Чешской стороне было предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции в отношении указанного сотрудника с тем, чтобы в дальнейшем он был привлечён к уголовной ответственности. В противном случае ему придётся покинуть пределы Российской Федерации, заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Александр Бойцов