Визит Путина в Северную Корею вызвал широкий резонанс среди зарубежных СМИ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин официально завершил визит в Северную Корею.
Встреча между двумя лидерами стала главной темой обсуждения в международных СМИ. Американский телеканал CNN выразил обеспокоенность по поводу перспективы укрепления отношений между Москвой и Пхеньяном.
Статья в газете The New York Times отметила исторический момент: это первый визит Путина в Северную Корею за последние два десятилетия. Автор статьи связал близость двух стран с совместной спецоперацией на Украине.
Китайское издание Global Times (GT) оценило укрепление связей между Россией и Северной Кореей как логичный шаг. Автор отметил, что обе страны оказались в изоляции из-за действий США.
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Статья в газете The New York Times отметила исторический момент: это первый визит Путина в Северную Корею за последние два десятилетия. Автор статьи связал близость двух стран с совместной спецоперацией на Украине.
Китайское издание Global Times (GT) оценило укрепление связей между Россией и Северной Кореей как логичный шаг. Автор отметил, что обе страны оказались в изоляции из-за действий США.
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Артем Кузьмин