Визит Зеленского в Берлин застал полицию врасплох

Bild: визит Зеленского в Берлин стал проблемой для местной полиции
Фото: iStock/picturesd

Визит Владимира Зеленского в Берлин вызвал серьёзные организационные трудности у немецких правоохранительных органов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.



Отмечается, что у силовых структур германской столицы осталось всего несколько часов, «чтобы превратить Берлин в крепость».

Глава профсоюза столичной полиции Бенджамин Джендро подтвердил, что накануне приезда Зеленского пришлось мобилизовать все доступные ресурсы для обеспечения максимальной безопасности.

Известно, что в рамках визита Зеленский примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

Анастасия Чинкова

