Визит Зеленского в Берлин застал полицию врасплох
Bild: визит Зеленского в Берлин стал проблемой для местной полиции
Визит Владимира Зеленского в Берлин вызвал серьёзные организационные трудности у немецких правоохранительных органов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Отмечается, что у силовых структур германской столицы осталось всего несколько часов, «чтобы превратить Берлин в крепость».
Глава профсоюза столичной полиции Бенджамин Джендро подтвердил, что накануне приезда Зеленского пришлось мобилизовать все доступные ресурсы для обеспечения максимальной безопасности.
Известно, что в рамках визита Зеленский примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.
