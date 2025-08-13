Визит Зеленского в Берлин застал полицию врасплох

13 августа 2025, 15:08

Bild: визит Зеленского в Берлин стал проблемой для местной полиции

Фото: iStock/picturesd

Визит Владимира Зеленского в Берлин вызвал серьёзные организационные трудности у немецких правоохранительных органов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.