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ВК «Заречье-Одинцово» взял серебро этапа Кубка России по волейболу на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Женский клуб «Заречье-Одинцово» завоевал серебряную награду этапа Кубка России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В матче за золото этапа подмосковные волейболистки в упорной борьбе уступили клубу из Казани «Динамо-Татарстан» со счетом 1:2. Подопечные Натальи Урядовой завоевали серебряные медали соревнований», – уточнили в ведомстве.
Этап Кубка России по волейболу на снегу проходил в Барнауле. Теперь ВК «Заречье-Одинцово» ждёт финал соревнований, который состоится в Новом Уренгое с 11 по 13 апреля.

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Названа страна, которую представят на параде Победы в Москве
Бен Цви: Израиль представят на параде Победы 9 мая в Москве
24 марта 2025, 16:09

Фото: istockphoto/butenkow

Израиль всегда будет отмечать 9 мая, страну представят на параде Победы в Москве, заявил ТАСС и.о. израильского посла в столице Александр Бен Цви.
«Да. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы», — сказал собеседник.
Дипломат добавил, что Израиль является единственной не входящей в СНГ страной, где проводится «Бессмертный полк». По информации Бен Цви, израильский посол Симона Гальперин тоже будет присутствовать в Москве 9 мая.

«Памятники воинам и героям стоят в Нетании, в Иерусалиме. Мы очень хорошо об этом помним», — заключил Александр Бен Цви, говоря о том, что ветераны войны, живущие в Израиле, тоже выходят на парад.

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Карасин оценил ход переговоров с делегацией США
Карасин: на переговорах с США обсуждаются серьезнейшие проблемы
24 марта 2025, 15:00

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

На переговорах с американской стороной обсуждаются серьезнейшие проблемы, заявил РИА Новости сенатор Григорий Карасин, представляющий Россию в Эр-Рияде. Карасин ответил на вопрос о взаимопонимании сторон.
«Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько — третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор», — прокомментировал Карасин.
На данный момент, по словам сенатора, переговоры продолжаются. Вместе с Карасиным РФ представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа. Накануне сообщалось о прилете российской делегации в Саудовскую Аравию. Первые российско-американские переговоры состоялись 18 февраля.

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Песков раскрыл подробности о подарке Путина Трампу

Стало известно об угрозе нового конфликта
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#сша
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Песков раскрыл подробности о подарке Путина Трампу
Песков: портрет для Трампа был личным подарком Путина
24 марта 2025, 14:09

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сделал личный подарок своему американскому коллеге Дональду Трампу, а Кремль не сообщает подробностей о таких вещах. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переданном Трампу портрете кисти русского художника.
Напомним, спецпосланник главы США по ближневосточному региону Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Путин во время встречи передал Трампу его портрет, написанный ведущим российским художником. В итоге, по словам Уиткоффа, Трамп был тронут презентом.

По словам Пескова, Путин сделал Трампу «абсолютно личный подарок».
«В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать. Ну, если президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать», — отметил представитель Кремля.

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Германию уличили в планах превратить страну в Четвертый Рейх и отправить молодежь воевать
Пушков: власти ФРГ задумали сделать из страны военизированный «Четвертый Рейх»
24 марта 2025, 04:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что власти Германии проводят курс на милитаризацию страны, стремясь создать «Четвёртый Рейх», несмотря на нежелание большинства немцев воевать с Россией.
По мнению Пушкова, канцлер Фридрих Мерц намерен возродить военную мощь Германии, а СМИ играют ключевую роль в пропаганде милитаристской повестки.

«В бундесвере не хватает солдат. Но нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел», — написал он в своём Telegram-канале, комментируя обложку журнала Stern.
На обложке можно увидеть фотографию юноши, его «образ» разделен на две половины. Одна из них одета в военную форму, призывая тем самым молодежь к «активным» действиям. Под изображением издание спрашивает читателей: «Готов ли ТЫ воевать за Германию?».



Сенатор подчеркнул, что подобные действия направлены на изменение общественного сознания, хотя население, по его оценкам, не поддерживает конфронтацию с Москвой.

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Президент Бразилии посетит Россию для разговора с Путиным
Президент Бразилии Лула да Силва в мае посетит Россию с визитом к Путину
24 марта 2025, 00:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию с официальным визитом. Об этом сообщил его специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью бразильскому изданию Folha de S. Paulo.
В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Лулы с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что визит должен состояться в мае.

23 марта «Радио 1» передавало, что президент США Дональд Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал, что в 2025 году лидеры стран СНГ приедут в Москву для участия в параде, посвящённом 80-летию Победы.

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