ВК «Заречье-Одинцово» взял серебро этапа Кубка России по волейболу на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Женский клуб «Заречье-Одинцово» завоевал серебряную награду этапа Кубка России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В матче за золото этапа подмосковные волейболистки в упорной борьбе уступили клубу из Казани «Динамо-Татарстан» со счетом 1:2. Подопечные Натальи Урядовой завоевали серебряные медали соревнований», – уточнили в ведомстве.Этап Кубка России по волейболу на снегу проходил в Барнауле. Теперь ВК «Заречье-Одинцово» ждёт финал соревнований, который состоится в Новом Уренгое с 11 по 13 апреля.
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Лора Луганская