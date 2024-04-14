Столица Сирии подверглась ракетной атаке

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Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска, передает РИА Новости.
Взрывы были слышны над столицей арабской республики. В частности, сообщается, что атаке подвергся международный аэропорт Дамаска.
Ранее сообщалось, что на всей территории Израиля объявлена воздушная тревога, в Иерусалиме прогремели взрывы.
В ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.
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Ранее сообщалось, что на всей территории Израиля объявлена воздушная тревога, в Иерусалиме прогремели взрывы.
В ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.
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Александр Климов