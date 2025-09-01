ВКС России получили обновленный самолет — видео
Видео: Минобороны РФ
Минобороны РФ сообщило, что в состав Воздушно‑космических сил поступил модернизированный транспортный самолёт Ил‑76МД‑90А.
В ведомстве уточнили, что в рамках выполнения задач по обеспечению войск особо востребованными образцами техники экипаж ВКС принял на вооружение очередной самолёт Ил‑76МД‑90А. Командир приёмной группы положительно оценил технические характеристики машины, отметив её многофункциональность и улучшенное бортовое оборудование, которое повышает эффективность выполнения поставленных задач.
«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А», — сказано в публикации.
Ил‑76МД‑90А представляет собой глубокую модернизацию Ил‑76МД и предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов, а также для эвакуации раненых и больных.