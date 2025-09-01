ВКС России получили обновленный самолет — видео

01 сентября 2025, 13:40

Минобороны: ВКС РФ получили модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А

Видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило, что в состав Воздушно‑космических сил поступил модернизированный транспортный самолёт Ил‑76МД‑90А.





В ведомстве уточнили, что в рамках выполнения задач по обеспечению войск особо востребованными образцами техники экипаж ВКС принял на вооружение очередной самолёт Ил‑76МД‑90А. Командир приёмной группы положительно оценил технические характеристики машины, отметив её многофункциональность и улучшенное бортовое оборудование, которое повышает эффективность выполнения поставленных задач.





«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А», — сказано в публикации.