Армия России поразила используемую ВСУ портовую инфраструктуру
Российская армия нанесла поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Авиация, беспилотники и ракеты были задействованы для проведения атаки, как сообщили в оборонном ведомстве. Удары были нанесены по местам временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Кроме того, сообщается, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 украинских дронов.
Читайте также: