ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

30 августа 2025, 17:41

Рогов: российские военные нанесли удар по цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска нанесли удар по заводу «Мотор Сич», расположенном в подконтрольном украинским оккупантам городе Запорожье. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.