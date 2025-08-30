ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Российские войска нанесли удар по заводу «Мотор Сич», расположенном в подконтрольном украинским оккупантам городе Запорожье. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По словам Рогова, в результате атаки был разрушен 34-й цех, где хранятся резервуары с авиатопливом для испытаний двигателей, используемых ВСУ. Он добавил, что военные ВС РФ нанесли удар по подстанции «Запорожская», обеспечивающей электроэнергией заводы, производящие военную продукцию для украинской армии.
В результате были выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование, заключил Рогов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
