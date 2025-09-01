01 сентября 2025, 12:49

Минобороны: Бойцы ВС РФ уничтожили пусковую установку Patriot боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Министерство обороны РФ в понедельник заявило, что российские войска уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США.