Бойцы ВС РФ уничтожили пусковую установку Patriot боевиков ВСУ
Министерство обороны РФ в понедельник заявило, что российские войска уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США.
В том же сообщении говорилось про уничтожение пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS и многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65.
По данным Минобороны, оперативно‑тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили также пункты управления, цеха по производству беспилотников, склады боеприпасов и временные пункты дислокации украинских формирований в 150 районах.
Российская спецоперация по защите Донбасса от неонацистов киевского режима продолжается.
Читайте также: