Помолодевший Николай Басков удивил поклонников
Фанаты заподозрили Николая Баскова в пластической операции
48-летний Николай Басков опубликовал в личном блоге свежие снимки из поездки в Шанхай, чем вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Многие обратили внимание на изменившуюся форму лица певца.
Мнения пользователей разделились: часть поклонников предположила, что артист сделал пластическую операцию, а другие решили, что он просто увлёкся ретушью фотографий.
«Господи, а что с ним случилось? С пластикой явно перестарался», «Что у него с лицом?», «Николай, это точно вы?» — написали подписчики.При этом нашлись и преданные фанаты, которые засыпали звезду комплиментами и заверили, что готовы принимать его любым — и с могучим подбородком, и без.