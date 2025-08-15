Достижения.рф

Помолодевший Николай Басков удивил поклонников

Фанаты заподозрили Николая Баскова в пластической операции
Николай Басков (Instagram* / @nikolaibaskov)

48-летний Николай Басков опубликовал в личном блоге свежие снимки из поездки в Шанхай, чем вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Многие обратили внимание на изменившуюся форму лица певца.



Мнения пользователей разделились: часть поклонников предположила, что артист сделал пластическую операцию, а другие решили, что он просто увлёкся ретушью фотографий.

«Господи, а что с ним случилось? С пластикой явно перестарался», «Что у него с лицом?», «Николай, это точно вы?» — написали подписчики.
При этом нашлись и преданные фанаты, которые засыпали звезду комплиментами и заверили, что готовы принимать его любым — и с могучим подбородком, и без.

Софья Метелева

