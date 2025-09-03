Владимир Путин назвал виновных в украинской трагедии

03 сентября 2025, 17:37

Путин сделал заявление об истоках конфликта на Украине после визита в Китай

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин назвал главных виновников конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.





Путин заявил, что причиной трагедии на Украине стали силы, которые довели ситуацию до нынешнего состояния, игнорируя российские интересы в сфере безопасности. Российский лидер, не называя прямо конкретных виновников, указал, что эти интересы игнорировались западными странами.

«Так кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довёл до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере её безопасности», — отметил Путин.

