Путин впервые назвал Зеленского действующим главой администрации Украины

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент России Владимир Путин впервые назвал Владимира Зеленского действующим главой администрации Украины. Это глава страны сказал во время выступления после саммита ШОС в Китае.



Ранее Путин всегда называл Зеленского нелегитимным президентом, так как срок его полномочий на посту главы страны закончился еще в 2024 году. С того момента выборы на Украине не проводились.

К тому же российский лидер официально пригласил Зеленского в Москву на переговоры. О возможности такой встречи Путин уже сообщил американскому президенту Дональду Трампу.

Иван Мусатов

