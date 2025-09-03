Путин впервые назвал Зеленского действующим главой администрации Украины
Президент России Владимир Путин впервые назвал Владимира Зеленского действующим главой администрации Украины. Это глава страны сказал во время выступления после саммита ШОС в Китае.
Ранее Путин всегда называл Зеленского нелегитимным президентом, так как срок его полномочий на посту главы страны закончился еще в 2024 году. С того момента выборы на Украине не проводились.
К тому же российский лидер официально пригласил Зеленского в Москву на переговоры. О возможности такой встречи Путин уже сообщил американскому президенту Дональду Трампу.
