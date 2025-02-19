Владимир Путин обнял 8-летнего сына Ксении Собчак и вместе с ним возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака

Фото: РИА Новости/Михаил Синицын
Президент России Владимир Путин встретился с Людмилой Нарусовой, Ксенией Собчак и её сыном Платоном около памятника первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, которого не стало 25 лет назад.
Нарусова представила главе государства своего восьмилетнего внука. Путин подозвал мальчика к себе, пожал ему руку, после чего обнял. А после возложения цветов к памятнику президент уделил Платону несколько минут. Однако неизвестно, о чём они разговаривали. Этот разговор остался тайной даже для Собчак.
Наполним, что недавно журналистка вступила в конфликт с ведущим телеканала «Россия-1» Евгением Поповым. Собчак резко заявила коллеге: «Это я Владимиру Владимировичу Путину «Ксюша», а для вас – Ксения». Очевидно, таким заявлением она поставила журналиста на место и потребовала относиться к ней с уважением.
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«Владимир Владимирович несколько минут о чём-то говорил с Платоном. Спрашиваю: «О чём?» Говорит: «Это между нами, но в целом говорили про учёбу», – рассказала Ксения.
Наполним, что недавно журналистка вступила в конфликт с ведущим телеканала «Россия-1» Евгением Поповым. Собчак резко заявила коллеге: «Это я Владимиру Владимировичу Путину «Ксюша», а для вас – Ксения». Очевидно, таким заявлением она поставила журналиста на место и потребовала относиться к ней с уважением.
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Анастасия Чинкова