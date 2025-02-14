«Люблю сначала вынести мозг»: Ксения Собчак раскрыла своё отношение к мимолётным связям

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Ксения Собчак в личном блоге опубликовала новый пост, в котором поделилась мнением о явлении one-night-stand, то есть об интимных отношениях на один раз, не предполагающих выстраивания дальнейших связей.
Журналистка подчеркнула, что физическая близость всегда была для неё лишь малой частью чего-большего. Ей «брезгливо» вступать в интимные отношения с человеком, который не успел стать для неё полноценной личностью.
Предупреждая нападки хейтеров, телеведущая уточнила, что её позиция продиктована исключительно её личным внутренним дискомфортом, а не моральными предрассудками и какими-либо внешними принципами.
Она подчеркнула, что у неё было множество различных встреч, свиданий и отношений, однако опыта интимных связей с незнакомцем – нет.
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«Тереть телами и половыми органами о незнакомого, по-новому пахнущего человека, в котором пока нет субъектности, а только сексуальность, – просто не хочется», – заявила Собчак.
Предупреждая нападки хейтеров, телеведущая уточнила, что её позиция продиктована исключительно её личным внутренним дискомфортом, а не моральными предрассудками и какими-либо внешними принципами.
Она подчеркнула, что у неё было множество различных встреч, свиданий и отношений, однако опыта интимных связей с незнакомцем – нет.
«Я люблю сначала ******* (вынести – ред.) мозг, а потом уже всё остальное. У каждого свои извращения», – не без иронии написала Ксения.Читайте также:
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Анастасия Чинкова