«Вайб агрессии»: Ксения Собчак высмеяла драку Виторгана и Богомолова из-за нее в кафе

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Ксения Собчак высмеяла драку бывшего мужа Максима Виторгана и Константина Богомолова за ее сердце в кафе. Журналистка поделилась ироничным постом в Teлеграм-канале.
Накануне появились сообщения о стрельбе в кафе «Кофемания» в центре Москвы. Журналистка решила отреагировать на случившееся, вспомнив об инциденте из прошлого.
6 лет назад в одноименном заведении Максим Виторган и Константин Богомолов подрались. В результате актер разбил нос режиссеру. В то время судачили, что Собчак изменяла Максиму, находясь в браке, и якобы из-за этого он захотел разобраться с соперником за сердце любимой. Сейчас Ксения с иронией вспоминает об этом инциденте.
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6 лет назад в одноименном заведении Максим Виторган и Константин Богомолов подрались. В результате актер разбил нос режиссеру. В то время судачили, что Собчак изменяла Максиму, находясь в браке, и якобы из-за этого он захотел разобраться с соперником за сердце любимой. Сейчас Ксения с иронией вспоминает об этом инциденте.
«По себе знаю, что это кафе — проклятое место. Как сказала бы Виктория Боня: «Там энергетический вайб агрессии»», — отметила Ксения, добавив смеющийся смайлик.
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Ольга Енгалычева