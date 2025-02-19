«Почти не помню твой голос»: Ксения Собчак 25 лет живёт без главного мужчины своей судьбы

Ксения Собчак вышла на связь с подписчиками с тяжёлую и скорбную для неё дату: 25 лет назад не стало её отца. Первый губернатор Санкт-Петербурга умер в Калининградской области от остановки сердца. Причиной смерти Анатолия Собчака назвали инфаркт, однако его жена Людмила Нарусова утверждала, что его убили, но раскрыть подробностей дела не могла.