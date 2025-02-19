«Почти не помню твой голос»: Ксения Собчак 25 лет живёт без главного мужчины своей судьбы

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)
Ксения Собчак вышла на связь с подписчиками с тяжёлую и скорбную для неё дату: 25 лет назад не стало её отца. Первый губернатор Санкт-Петербурга умер в Калининградской области от остановки сердца. Причиной смерти Анатолия Собчака назвали инфаркт, однако его жена Людмила Нарусова утверждала, что его убили, но раскрыть подробностей дела не могла.
Когда не стало Собчака, его дочери было 19 лет. Однако по прошествии стольких лет Ксения скорбит по родному человеку и очень тяжело переживает утрату. Она призналась, что очень нуждается в поддержке и одобрении отца.
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«Уже почти не помню твой запах, твой голос. И пересматриваю видео и фото, чтобы вспомнить, вернуть ощущение, что ты рядом... Спасибо тебе за всё, стараюсь жить так, чтобы потом тебе рассказать, и ты бы посадил на колени, обнял и погладил бы по голове», – написала журналистка.Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)
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Анастасия Чинкова