Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к нему в гости на малую родину

Фото: сайт Кремля
Житель агрогородка Александрия и сосед белорусского президента Геннадий Николаенко рассказал, как российский лидер Владимир Путин навещал белорусского президента Александра Лукашенко на его малой родине.
30 августа президенту Беларуси Александру Лукашенко исполнится 70 лет. Его малая родина — агрогородок Александрия, где он вырос и учился в местной школе. Лукашенко продолжает навещать дом своего детства.
Въезд в эту часть агрогородка не огорожен, рядом живут обычные сельчане. Вблизи находится «Трофимова криница» — родник, который когда-то обнаружил и обустроил дед президента, плотник по профессии.
Во время субботника Лукашенко принимал участие в благоустройстве этого места. Теперь здесь создан комплекс для отдыха, где местные жители и туристы могут бесплатно набирать воду из освященного источника, первые упоминания о котором датируются 1917 годом, а также искупаться в купели и просто насладиться природой.
По его словам, в Александрию Лукашенко приглашает некоторых иностранных лидеров и почетных гостей. Например, в 2018 году после белорусско-российского форума регионов сюда приезжал Путин.
После они сели в автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска и поехали.
В то время пресс-служба президента Беларуси сообщила, что во время неформальной беседы в Александрии президенты Беларуси и России в доме Лукашенко наслаждались «блинами и драниками, только что приготовленными в печи», а также «попробовали кристально чистую родниковую воду, обладающую целебными свойствами».
Сосед Лукашенко рассказал, что к этому роднику постоянно приезжают люди. По его словам, много туристов, машины часто ходят. Николаенко признался, что хорошо иметь соседа-президента, неудобств такое соседство не доставляет.
В общем, как отметил Николаенко, Лукашенко активно заботится о своей малой родине и ее жителях, хотя среди старожилов, знавших президента с детства, осталось всего несколько человек. В основном в агрогородок приезжают новые люди, строятся новые дома для работников местного агрономического предприятия, чтобы, как подчеркнул собеседник, «деревня не умерла».
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Въезд в эту часть агрогородка не огорожен, рядом живут обычные сельчане. Вблизи находится «Трофимова криница» — родник, который когда-то обнаружил и обустроил дед президента, плотник по профессии.
Во время субботника Лукашенко принимал участие в благоустройстве этого места. Теперь здесь создан комплекс для отдыха, где местные жители и туристы могут бесплатно набирать воду из освященного источника, первые упоминания о котором датируются 1917 годом, а также искупаться в купели и просто насладиться природой.
По его словам, в Александрию Лукашенко приглашает некоторых иностранных лидеров и почетных гостей. Например, в 2018 году после белорусско-российского форума регионов сюда приезжал Путин.
«Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: «Здравствуйте» — и дальше пошли. Здоровается всегда», — рассказал сосед.
После они сели в автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска и поехали.
«У нас там криница («Трофима криница»). На дедовом месте, где Трофим жил», — добавил Николаенко.
В то время пресс-служба президента Беларуси сообщила, что во время неформальной беседы в Александрии президенты Беларуси и России в доме Лукашенко наслаждались «блинами и драниками, только что приготовленными в печи», а также «попробовали кристально чистую родниковую воду, обладающую целебными свойствами».
Сосед Лукашенко рассказал, что к этому роднику постоянно приезжают люди. По его словам, много туристов, машины часто ходят. Николаенко признался, что хорошо иметь соседа-президента, неудобств такое соседство не доставляет.
В общем, как отметил Николаенко, Лукашенко активно заботится о своей малой родине и ее жителях, хотя среди старожилов, знавших президента с детства, осталось всего несколько человек. В основном в агрогородок приезжают новые люди, строятся новые дома для работников местного агрономического предприятия, чтобы, как подчеркнул собеседник, «деревня не умерла».
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Дарья Осипова