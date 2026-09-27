Владимир Путин поздравил президента Туркменистана с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости. Кремль опубликовал текст обращения на своём сайте.
В телеграмме Владимир Владимирович заявил, что Туркменистан динамично развивается в социально-экономической сфере.
«Политика позитивного нейтралитета, последовательно проводимая Ашхабадом, способствует упрочению безопасности и стабильности в Центральноазиатском и Каспийском регионах», — отметил российский лидер.Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия и Туркменистан строят углублённое стратегическое партнёрство. Страны активно сотрудничают в различных областях и успешно решают вопросы международной повестки.