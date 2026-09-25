Путин высказался о возобновлении переговоров с Украиной

25 сентября 2026, 20:42

Путин: решение по переговорам с Украиной Россия примет исходя из своих интересов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин высказался о возможном возобновлении мирных переговоров с Украиной. Его слова приводит РИА Новости.





Глава государства отметил, что Россия будет решать этот вопрос прежде всего на основе собственных интересов.

«Все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», — заявил Путин.