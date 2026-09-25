Путин высказался о возобновлении переговоров с Украиной
Путин: решение по переговорам с Украиной Россия примет исходя из своих интересов
Президент России Владимир Путин высказался о возможном возобновлении мирных переговоров с Украиной. Его слова приводит РИА Новости.
Глава государства отметил, что Россия будет решать этот вопрос прежде всего на основе собственных интересов.
«Все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», — заявил Путин.Ранее президент поблагодарил граждан за активное участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и отметил высокую явку. Он подчеркнул, что попытки помешать голосованию не повлияли на желание россиян прийти на избирательные участки.