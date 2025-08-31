Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС — видео
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».
31 августа лидеры делегаций были приглашены на торжественный приём от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит проходит на площадке Международного конференц-центра «Мэйцзян».
Официальная программа запланирована на понедельник, 1 сентября. Она откроется с церемонии приветствия Си Цзиньпином глав государств-членов организации. Затем запланировано проведение заседания Совета глав государств ШОС.
В рамках заседания планируется подвести итоги работы организации за минувший период 2024-2025 годов. Участники также обсудят вопросы дальнейшего укрепления и развития ШОС, расширения многостороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальные проблемы международной повестки дня.
Читайте также: