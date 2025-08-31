Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС — видео

Достижения.рф

Путин прибыл на площадку саммита ШОС в КНР
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».



31 августа лидеры делегаций были приглашены на торжественный приём от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит проходит на площадке Международного конференц-центра «Мэйцзян».

Официальная программа запланирована на понедельник, 1 сентября. Она откроется с церемонии приветствия Си Цзиньпином глав государств-членов организации. Затем запланировано проведение заседания Совета глав государств ШОС.

В рамках заседания планируется подвести итоги работы организации за минувший период 2024-2025 годов. Участники также обсудят вопросы дальнейшего укрепления и развития ШОС, расширения многостороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальные проблемы международной повестки дня.

