Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС — видео

31 августа 2025, 14:40

Путин прибыл на площадку саммита ШОС в КНР

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».