Достижения.рф

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

Мерц объявил, что заставит Россию пойти на мир с Украиной
Фото: Istock/tumsasedgars

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономические факторы могут стать ключевыми для поиска выхода из конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News.



Глава немецкого правительства отметил, что в последнее время предпринимались различные дипломатические попытки урегулирования ситуации. При этом он охарактеризовал позицию Москвы как «агрессивную». Мерц призвал западные страны координировать действия для оказания на Россию экономического и военного давления.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам. По словам представителя Кремля, изначально РФ стремилась разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.

Напомним, что накануне Мария Захарова высказалась о словах Мерца о вмешательстве РФ в дела ФРГ.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0