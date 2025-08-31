Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономические факторы могут стать ключевыми для поиска выхода из конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News.
Глава немецкого правительства отметил, что в последнее время предпринимались различные дипломатические попытки урегулирования ситуации. При этом он охарактеризовал позицию Москвы как «агрессивную». Мерц призвал западные страны координировать действия для оказания на Россию экономического и военного давления.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам. По словам представителя Кремля, изначально РФ стремилась разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.
Напомним, что накануне Мария Захарова высказалась о словах Мерца о вмешательстве РФ в дела ФРГ.
