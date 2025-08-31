Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

31 августа 2025, 14:07

Мерц объявил, что заставит Россию пойти на мир с Украиной

Фото: Istock/tumsasedgars

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономические факторы могут стать ключевыми для поиска выхода из конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News.