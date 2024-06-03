Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев, а также всех, кто отмечает День спасения и освобождения, с этим праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с праздником — Днем спасения и освобождения. 26 Ияра — одна из важнейших, знаменательных дат в многовековой истории еврейского народа», — говорится в телеграмме.
Он отметил, что эта дата связывает эпохи и поколения, олицетворяет память о Великой Победе. О подвиге бойцов и командиров Красной Армии. Глава государства подчеркнул, что 26 ияра является данью глубокого уважения к людям, которые проявили мужество и стойкость. Он уверен, что широкое празднование обогащает исторические, культурные, религиозные традиции российских евреев, а также способствует продвижению духовно-нравственных и патриотических идеалов. Помимо этого, служит консолидации усилий в противостоянии радикальному национализму, антисемитизму и ксенофобии.
Ранее сообщалось, что Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Президент отправится в Петербург, где примет участие в мероприятиях, организованных ПМЭФ. Также он будет присутствовать на пленарном заседании форума, которое состоится 7 июня. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова