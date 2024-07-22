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SHAMAN: Байден покинул гонку после моего выступления у посольства США

22 июля 2024, 01:35
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) связал выход президента США Джо Байдена из предвыборной кампании со своим выступлением у посольства США в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам музыканта, он исполнил песню «Я русский» возле посольства после чего стало известно, что Байден решил не переизбираться на пост главы государства.

«Служу России!» – заявил артист.



В пятницу, 19 июля, SHAMAN провел митинг-концерт возле посольства США в российской столице. По словам артиста, таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.

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