Для граждан Вьетнама увеличат срок пребывания в России по электронной визе

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Срок пребывания в России граждан Вьетнама по электронной визе увеличится. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре в Ханое.
Сейчас вьетнамцы могут приезжать по электронной визе в Россию только на 16 дней. Лидер РФ решил повысить этот срок в ответ на аналогичный жест со стороны вьетнамского правительства. Он сообщил, что уже дал соответствующее распоряжение министру иностранных дел. На сколько именно будет повышено время пребывания не уточняется.
Студенты поблагодарили президента и сопроводили его речь аплодисментами.
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«Мы этот срок увеличим — так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан РФ, пребывающих на территории вашей страны» — сказал президент России.
Студенты поблагодарили президента и сопроводили его речь аплодисментами.
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Олег Дикий