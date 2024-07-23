В успехе Трампа на выборах президента США усомнились

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в беседе с «Лентой.ру» оценил шансы вице-президента США Камалы Харрис на победу в выборах президента.
По словам эксперта, шансы Харрис на победу на выборах президента США не провальные, они зависят от того, с кем она будет выступать в тандеме. В это же время шансы на победу республиканца Дональда Трампа не столь очевидны, подчеркнул Ярыгин.
Американист утверждает, что если Харрис выберет себе в вице-президенты бывшую первую леди Мишель Обаму, либо губернатора Мичигана Гретхен Уитмер или иную известную личность, в таком случае они смогут составить Трампу конкуренцию.
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Екатерина Коршунова