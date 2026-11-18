18 ноября 2026, 07:01

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин приступил к рабочей программе на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает РИА Новости.





Ранее глава государства прибыл в китайский город Шэньчжэнь, где 18–19 ноября проходит форум АТЭС. Утром по местному времени он приехал в конгресс-центр «Цяньхай», чтобы вместе с другими лидерами принять участие в саммите. Во время своей речи Путин сообщил о достижениях российской экономики, а также представил инвестиционный потенциал РФ.



«Очень приятно быть здесь, в Китае. Я рад приветствовать руководителей крупнейших концернов и компаний. Сейчас только один из организаторов рассказывал, насколько представительной является аудитория – из всех участников АТЭС, всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — приводятся слова российского президента на сайте Кремля.