Политолог Дудчак: Пашинян натворил много бед, Армению пускают по пути Украины

28 июля 2025, 15:43

Фото: IStock / irgit

Политолог Александр Дудчак отметил, что Пашинян совершил много ошибок, и Армения рискует пойти по опасному пути, похожему на украинский.





В беседе с RT он подчеркнул, что армянская церковь — одна из древнейших в мире и обладает большой силой для сопротивления политике премьера. Дудчак добавил, что Пашинян планирует заменить нынешнего католикоса Гарегина Второго на более лояльного, что может вызвать внутреннее напряжение.



В целом, он выразил сожаление, что страну могут вести в неправильном направлении.





«Он собирается вмешиваться в дела церкви. Пашинян натворил слишком много бед, жаль, что пускают Армению по пути Украины», — отметил Дудчак.

