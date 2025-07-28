Обломки сбитых ВСУ дронов упали у границы ЕС под Нарвой

28 июля 2025, 00:57

Narva News: сбитые над Ленобластью дроны вызвали сбои связи в Эстонии

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Обломки украинских беспилотников, сбитых при атаке на Ленинградскую область, упали в нескольких километрах от эстонской границы, вызвав перебои связи в Нарве и приграничных городах — впервые за время конфликта инцидент произошёл у внешних рубежей ЕС.