Обломки сбитых ВСУ дронов упали у границы ЕС под Нарвой
Обломки украинских беспилотников, сбитых при атаке на Ленинградскую область, упали в нескольких километрах от эстонской границы, вызвав перебои связи в Нарве и приграничных городах — впервые за время конфликта инцидент произошёл у внешних рубежей ЕС.
27 июля средства ПВО отразили масштабную атаку на Ленобласть, уничтожив 51 дрон ВСУ за три часа. Часть обломков упала в районе Приморска и Кингисеппа — в 20–25 км от эстонской границы, что стало беспрецедентным случаем близости к территории Евросоюза. Портал Narva News зафиксировал нарушения мобильной связи и интернета в Нарве и окрестностях. Эксперты связывают это с работой российских систем РЭБ, хотя официального подтверждения от эстонских операторов пока нет.
Атака беспилотников привела к отмене парада ВМФ в Санкт-Петербурге и впервые повлекла жертвы среди гражданского населения Ленобласти. Жители приграничной эстонской зоны выразили тревогу из-за географической близости падения обломков. Раньше дроны падали в глубине России, теперь граница ЕС стала зоной риска.
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