Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии

28 июля 2025, 18:12

Фото: istockphoto/diegograndi

Временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии, чтобы вручить дипломату ноту протеста из-за якобы имевшего место нарушения пограничным судном России морской границы республики.