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Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии

Фото: istockphoto/diegograndi

Временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии, чтобы вручить дипломату ноту протеста из-за якобы имевшего место нарушения пограничным судном России морской границы республики.



Об этом сказано в заявлении эстонского внешнеполитического ведомства. По утверждению Таллина, нарушение было около острова Вайндлоо в Финском заливе в минувшую субботу, 26 июля.

Утверждается, что российское судно якобы находилось в территориальных водах Эстонии. В начале июля политолог Антон Орлов заявлял, что прибалтийские страны являются главным мотором санкционных ограничений против России. Эксперт отметил желание эстонской стороны выслужиться перед США.

Коллективный запад начал санкционную политику в отношении России после начала спецоперации на Украине. Российские власти отмечали, что экономика страны выстоит перед ограничениями.

Никита Кротов

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