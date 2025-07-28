Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии
Временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии, чтобы вручить дипломату ноту протеста из-за якобы имевшего место нарушения пограничным судном России морской границы республики.
Об этом сказано в заявлении эстонского внешнеполитического ведомства. По утверждению Таллина, нарушение было около острова Вайндлоо в Финском заливе в минувшую субботу, 26 июля.
Утверждается, что российское судно якобы находилось в территориальных водах Эстонии. В начале июля политолог Антон Орлов заявлял, что прибалтийские страны являются главным мотором санкционных ограничений против России. Эксперт отметил желание эстонской стороны выслужиться перед США.
Коллективный запад начал санкционную политику в отношении России после начала спецоперации на Украине. Российские власти отмечали, что экономика страны выстоит перед ограничениями.
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