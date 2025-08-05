Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией
Финский прогулочный катер незаконно пересёк границу с Россией в Финском заливе. Об этом сообщила финская пограничная служба, заявление которой приводит ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошёл 27 июля. Береговая охрана Финского залива расследует произошедшее.
Пересёкший российскую границу катер после случившегося вернулся обратно, однако действия его экипажа классифицировали как нарушение госграницы.
Ранее в июле губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко собрал оперативный штаб по обеспечению безопасности после боевой стрельбы Эстонии из реактивных систем залпового огня HIMARS во время учений, которые прошли в 400 километрах от Санкт-Петербурга. Соответствующие российские ведомства приступили к корректировке необходимых мер по защите акватории Финского залива.
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