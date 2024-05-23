Власти Грузии высказались об украинизации страны и открытии второго фронта против РФ

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Грузинские власти не желают «украинизации» страны, а также «майдана» и открытия «второго фронта» против России. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в пользу необходимости закона об иноагентах. Об этом он заявил в эфире грузинского Первого канала.
«Мы не можем прийти к согласию по главным вопросам. Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут "майдан", мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий», — заявил Кобахидзе.
По его словам, власти страны ни в коем случае не должны допустить «украинизации» Грузии. При этом он отметил, что Венецианская комиссия «отказалась от профессионального достоинства» и добавил, что основной целью предполагаемого закона является защита государственного суверенитета и безопасности страны.
Напомним, авторы законопроекта предложили создать в Минюсте Грузии реестр неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение.
Противники грузинского законопроекта об иностранных агентах назвали его «пророссийским» и заявили, что он может помешать вступлению Тбилиси в Европейский союз. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иностранных агентах.
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