Два судна подозревают в незаконной перевозке нефти

01 февраля 2026, 11:21

В Малайзии задержали два подозреваемых в незаконной перевозке нефти танкера

Фото: istockphoto/SHansche

Власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти. Об этом сообщает Reuters.