Два судна подозревают в незаконной перевозке нефти
В Малайзии задержали два подозреваемых в незаконной перевозке нефти танкера
Власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, стоимость изъятого топлива превышает 129,9 млн долларов. На борту находились 53 моряка — граждане Китая, Мьянмы, Ирана, Пакистана и Индии. Капитанов обоих судов арестовали.
В момент задержания танкеры были сцепленными друг с другом, что может свидетельствовать о нелегальной перегрузке нефти.
Журналисты отмечают, что в прибрежных водах Малайзии подобные операции нередко используют, чтобы скрыть происхождение топлива.
Читайте также: