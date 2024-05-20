Беспилотник нашел источник тепла в районе поисков вертолета президента Ирана

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Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akınci обнаружил источник тепла в районе поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Anadolu.
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.
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Александр Климов