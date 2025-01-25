Власти Израиля приказали организации помощи палестинцам БАПОР покинуть Иерусалим

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От агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) потребовали покинуть Иерусалим до 30 января. Об этом заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.
«БАПОР обязано прекратить свою деятельность в Иерусалиме и покинуть все помещения, в которых оно работает в городе, не позднее 30 января 2025 года», — заявил Данон.
Соответствующее требование было направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. В частности организация должна освободить помещения в районах Маалот-Дафна и Кфар-Акеб.
В октябре прошлого года правительство Израиля утвердило запрет на деятельность Бапор на территории страны. Также у организации отозвали имеющийся иммунитет и привилегии.
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