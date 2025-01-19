Вступило в силу прекращение огня в секторе Газа

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Соглашение о прекращении огня в секторе Газа начало действовать с 12:15 по московскому времени. Перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиками движения ХАМАС вступило в силу после того, как Израиль получил списки заложников, которые должны быть освобождены в рамках достигнутых договорённостей.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на информацию канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Изначально предполагалось, что режим прекращения огня в секторе Газа начнёт действовать с 08:30 утра по местному времени (09:30 по Москве). Однако израильская сторона обвинила палестинцев в несоблюдении обязательств по сделке, поэтому начало перемирия было перенесено.
Соглашение о прекращении огня в обмен на освобождение заложников было подписано представителями ЦАХАЛ и ХАМАС 17 января. Посредниками при заключении сделки выступили США и Катар. По условиям соглашения сразу после прекращения огня ХАМАС отпустит на свободу 33 заложников. Израиль в свою очередь освободит из тюрем более 1 890 палестинских заключённых.
Среди тех, кто пока остаётся среди заложников в секторе Газа, россиянин Александр Туфанов, захваченный боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале в кибуце Реим. По сообщениям израильской прессы, его включили в списки тех, кто будет освобождён в рамках первого этапа сделки.
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Соглашение между ХАМАС и Израилем достигнуто, пишет Axios
Соглашение о прекращении огня в обмен на освобождение заложников было подписано представителями ЦАХАЛ и ХАМАС 17 января. Посредниками при заключении сделки выступили США и Катар. По условиям соглашения сразу после прекращения огня ХАМАС отпустит на свободу 33 заложников. Израиль в свою очередь освободит из тюрем более 1 890 палестинских заключённых.
Среди тех, кто пока остаётся среди заложников в секторе Газа, россиянин Александр Туфанов, захваченный боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале в кибуце Реим. По сообщениям израильской прессы, его включили в списки тех, кто будет освобождён в рамках первого этапа сделки.
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Соглашение между ХАМАС и Израилем достигнуто, пишет Axios
Александр Бойцов